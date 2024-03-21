Під час псевдовиборів у рф найбільшими донаторами на безпілотники для ГУР були громадяни росії

https://racurs.ua/ua/n193555-pid-chas-psevdovyboriv-u-rf-naybilshymy-donatoramy-na-bezpilotnyky-dlya-gur-buly-gromadyany-rosiyi.html

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Українська розвідка заявила, що під час псевдовиборів у рф найбільшими донаторами на безпілотники «Сич» для підрозділів ГУР виявились громадяни росії.

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За чотири дні до міжнародної волонтерської акції, яку проводить телеканал Freedom, долучилося майже 3 тисячі людей. З них ― 1 538 росіян, зокрема 200 москвичів, які відсканували QR-код з екранів телевізорів та гаджетів.

Пік донатів, кажуть у ГУР, припав саме так звані вибори. Росіяни кидали на дрони долари і євро. До збору також долучились українці з-за кордону, а також громадяни Латвії, Німеччини, Польщі, Молдови та інших держав.