ГПСУ уничтожили вражескую бронегруппу возле Бахмута. Фото:

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Штурм російської армії неподалік Бахмута Донецької області відбили українські захисники.

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Окупанти за підтримки танків, БМП і БТР силами двох взводів намагалась прорвати лінію оборони. Потужній бронегрупі ворога протистояли українські прикордонники. Про це 21 березня Державна прикордонна служба України повідомила у Facebook.

Бійці бригади Гвардії наступу «Помста» спільно з Силами оборони знищили 12 одиниць техніки. Ворог відступив після того, як зазнав значних втрат.

Нагадаємо, вранці 21 березня 10 броньованих машин російської армії спробували атакувати позиції 92-ї штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка біля Андріївки. Українські військові знищили два танки, два бронетранспортери, дві бойові машини піхоти та три МТ-ЛБ. Одному російському БТР вдалося втекти, але росіяни його втопили у водоймі. Вижив лише один окупант.