По ДнепрГЭС было два прямых попадания, станция в критическом состоянии

https://racurs.ua/n193585-po-dneprges-bylo-dva-pryamyh-popadaniya-stanciya-v-kriticheskom-sostoyanii.html

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ДніпроГЕС у критичному стані — було два прямих влучання.

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Про це повідомив директор Укргідроенерго Ігор Сирота в коментарі «Радіо Свобода»

За його словами, одна з ракет влучила в опору, розбиті підкранові балки.

Доведеться відновлювати повністю машинний зал і електричне обладнання. Наслідки ми прорахуємо протягом дня і будемо розуміти, що відбулося. І чи зможе вона (ГЕС-2 — ред.) працювати.

Жертв серед співробітників ДніпроГЕС немає. Наразі станція здійснює усі заходи, аби підняти затвори і здійснити пропуск води нижче по течії Дніпра.

Остаточну оцінку Укргідроенерго зможе дати за деякий час, коли буде ліквідовано пожежу. Наслідки буде прораховано протягом дня.

Сподіваюсь, що світ зреагує на удари, які знову відбуваються по об'єктах критичної інфраструктури України. Недостатня реакція світового товариства на руйнацію Каховської ГЕС спровокувала те, що ворог не побачив великих наслідків для себе. І тому надалі росія продовжує бити по українських гідроспорудах. Це велика небезпека, що може призвести до екологічної катастрофи, — сказав Сирота.

Крім того, у мережі опублікували карту руху російських ракет та «шахедів» під час масованої атаки 22 березня.