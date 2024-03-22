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Ракурс
Последствия российских авиаударов по Запорожью, фото: ГСЧС

В Запорожье завершены поисково-спасательные работы на местах российских ракетных ударов

22 мар 2024, 20:29
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Пошуково-рятувальні роботи на місцях ліквідації наслідків ракетних ударів у Запоріжжі завершені.


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Про це повідомляється на сайті ДСНС.

Зазначається, що станом на 19.50 сьогоднішнього дня, 22 березня, кількість постраждалих становить 27 людей, серед них двоє дітей, ще троє людей загинули.

Надзвичайники ліквідували пожежу на обʼєкті критичної інфраструктури, проводили пошуково-рятувальні роботи у приватному житловому секторі, надавали допомогу у демонтажі аварійних конструкцій комунальним службам.

Крім того, психологи ДСНС працювали з цивільним населенням, яке постраждало у результаті атаки.

Наразі роботи з розбору та демонтажу зруйнованих конструкцій призупинено і буде продовжено завтра, — зазначають у відомстві.

Источник: Ракурс


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