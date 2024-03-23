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Последствия российских обстрелов Сумской области, фото: полиция Сумской области

Рашисты за сутки нанесли более 250 ударов по Сумщине (ФОТО)

23 мар 2024, 10:58
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Російські загарбники упродовж минулої доби здійснили загалом 257 ударів по території Сумської області.


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Про це сьогодні. 23 березня, повідомляє прес-служба поліції Сумської області.

Зазначається, що внаслідок російських обстрілів:

  • поранено цивільну особу;
  • пошкоджено 12 приватних житлових будинків, один з яких багатоквартирний;
  • пошкоджено три магазини;
  • пошкоджено три автомобілі;
  • руйнувань також зазнала цивільна інфраструктура.

За цими фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу «Порушення законів та звичаїв війни».

Наслідки російських обстрілів Сумщини, фото: поліція Сумської області

Источник: Ракурс


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