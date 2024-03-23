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Наслідки російських обстрілів Сумщини, фото: поліція Сумської області
Рашисти за добу завдали понад 250 ударів по Сумщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n193618-rashysty-za-dobu-zavdaly-ponad-250-udariv-po-sumschyni-foto.htmlРакурс
Російські загарбники упродовж минулої доби здійснили загалом 257 ударів по території Сумської області.
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Про це сьогодні. 23 березня, повідомляє прес-служба поліції Сумської області.
Зазначається, що внаслідок російських обстрілів:
- поранено цивільну особу;
- пошкоджено 12 приватних житлових будинків, один з яких багатоквартирний;
- пошкоджено три магазини;
- пошкоджено три автомобілі;
- руйнувань також зазнала цивільна інфраструктура.
За цими фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу «Порушення законів та звичаїв війни».