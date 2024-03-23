Наслідки російських обстрілів Сумщини, фото: поліція Сумської області

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Російські загарбники упродовж минулої доби здійснили загалом 257 ударів по території Сумської області.

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Про це сьогодні. 23 березня, повідомляє прес-служба поліції Сумської області.

Зазначається, що внаслідок російських обстрілів:

поранено цивільну особу;

пошкоджено 12 приватних житлових будинків, один з яких багатоквартирний;

пошкоджено три магазини;

пошкоджено три автомобілі;

руйнувань також зазнала цивільна інфраструктура.

За цими фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу «Порушення законів та звичаїв війни».