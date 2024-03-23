В Одессе несколько улучшилась ситуация со светом, фото:

https://racurs.ua/n193620-odessa-vozvraschaetsya-k-grafikam-otklucheniy-dtek.html

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В Одесі та Одеському районі енергетики працювали всю ніч, щоб поліпшити ситуацію після масованих російських повітряних ударів, що сталися вранці 22 березня.

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Завдяки цьому вдалось перейти від екстрених відключень до стабілізаційних відключень за графіком. Про це сьогодні, 23 березня, повідомляє прес-служба ДТЕК.

Графіки відключень можна знайти за посиланням: https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns

Окремо ситуація ускладнилась аварією на одній із високовольтних підстанцій Одеси, що трапилась сьогодні о 10.40. Через це без світла тимчасово залишилися жителі мікрорайону Черемушки, — зазначають у компанії.

Водночас енергетики разом із владою закликають розумно споживати електроенергію:

обмежити використання вуличного освітлення, фасадів та вивісок;

не вмикати одночасно всі енергоємні прилади.

Це допоможе знизити навантаження на мережу, особливо в пікові години, — наголошують у ДТЕК.

Нагадаємо, вчора ввечері у ДТЕК повідомляли, що через спричинені російським обстрілом значні масштаби пошкоджень в Одесі та Одеському районі було неможливо застосовувати графіки відключень, тож було здійснено перехід на екстрені відключення світла.