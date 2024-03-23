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Последствия российского удара по «Пункту несокрушимости», фото: Херсонская областная прокуратура

Рашисты атаковали «Пункт несокрушимости» на Херсонщине (ФОТО)

23 мар 2024, 12:59
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Російські загарбники сьогодні, 23 березня, атакували «Пункт незламності» у Херсонській області Херсонщині, двоє цивільних отримали поранення.


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Про це повідомляє прес-служба Херсонської обласної прокуратури.

Близько 10.10 в одному з населених пунктів Бериславського району окупанти скинули вибухівку з дрону, поцілили по «Пункту Незламності», — вказано в повідомленні. — Поранення різного ступеню отримали двоє цивільних осіб, їм надається медична допомога.

Розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російського удару по «Пункту незламності», фото: Херсонська обласна прокуратура

Источник: Ракурс


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