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Последствия российского удара по «Пункту несокрушимости», фото: Херсонская областная прокуратура
Рашисты атаковали «Пункт несокрушимости» на Херсонщине (ФОТО)https://racurs.ua/n193622-rashisty-atakovali-punkt-nesokrushimosti-na-hersonschine-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 23 березня, атакували «Пункт незламності» у Херсонській області Херсонщині, двоє цивільних отримали поранення.
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Про це повідомляє прес-служба Херсонської обласної прокуратури.
Близько 10.10 в одному з населених пунктів Бериславського району окупанти скинули вибухівку з дрону, поцілили по «Пункту Незламності», — вказано в повідомленні. — Поранення різного ступеню отримали двоє цивільних осіб, їм надається медична допомога.
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