Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського удару по «Пункту незламності», фото: Херсонська обласна прокуратура

Рашисти атакували «Пункт незламності» на Херсонщині (ФОТО)

23 бер 2024, 12:59
999

Російські загарбники сьогодні, 23 березня, атакували «Пункт незламності» у Херсонській області Херсонщині, двоє цивільних отримали поранення.


.

Про це повідомляє прес-служба Херсонської обласної прокуратури.

Близько 10.10 в одному з населених пунктів Бериславського району окупанти скинули вибухівку з дрону, поцілили по «Пункту Незламності», — вказано в повідомленні. — Поранення різного ступеню отримали двоє цивільних осіб, їм надається медична допомога.

Розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російського удару по «Пункту незламності», фото: Херсонська обласна прокуратура

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів