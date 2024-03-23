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Наслідки російського удару по «Пункту незламності», фото: Херсонська обласна прокуратура
Рашисти атакували «Пункт незламності» на Херсонщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n193622-rashysty-atakuvaly-punkt-nezlamnosti-na-hersonschyni-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 23 березня, атакували «Пункт незламності» у Херсонській області Херсонщині, двоє цивільних отримали поранення.
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Про це повідомляє прес-служба Херсонської обласної прокуратури.
Близько 10.10 в одному з населених пунктів Бериславського району окупанти скинули вибухівку з дрону, поцілили по «Пункту Незламності», — вказано в повідомленні. — Поранення різного ступеню отримали двоє цивільних осіб, їм надається медична допомога.
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