Російські загарбники сьогодні, 23 березня, атакували «Пункт незламності» у Херсонській області Херсонщині, двоє цивільних отримали поранення.

.

Про це повідомляє прес-служба Херсонської обласної прокуратури.

Близько 10.10 в одному з населених пунктів Бериславського району окупанти скинули вибухівку з дрону, поцілили по «Пункту Незламності», — вказано в повідомленні. — Поранення різного ступеню отримали двоє цивільних осіб, їм надається медична допомога.