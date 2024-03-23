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Ракурс
В Харькове свет подали в 35% домов. Фото: ОП

Обстрел Харькова — власти рассказали о ситуации со светом в городе

23 мар 2024, 21:50
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Електропостачання у Харкові після вчорашнього російського масованого обстрілу почали відновлювати.


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Влада почала подавати світло до певних районів обласного центру. Вже є електрика в близько 35% будинків. Ще 50% вдалося відключити до опалення. Залишається вимкненим вуличне освітлення й не працює електричний транспорт. На це просто не вистачає потужності. Про це міський голова Харкова Ігор Терехов 23 березня заявив в ефірі телемарафону.

Точних термінів підключення світла чиновник не взявся називати, бо руйнації дуже серйозні — розбита трансформаторна підстанція та лінії. У разі необхідності будуть запроваджені графіки відключення, щоб усі містяни були зі світлом.

Зараз важко казати про відновлення, відбудову цих трансформаторних станцій, а отже і підключення міста, — розповів Терехов.

Нагадаємо, 22 березня російські окупанти завдали масованого удару по Україні з повітря. В «Укренерго» заявили про ураження десятків магістральних об'єктів мережі. Через це аварійні відключення запроваджували у семи областях. Найважча ситуація була у Харкові, бо окупанти буквально намагалися знищити усі основні енергетичні об'єкти, які живлять місто.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявляв, що у Харківську область були направлені бригади енергетиків і з інших областей, влада мобілізувала всі ресурси для максимально швидкого відновлення.

Источник: Ракурс


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