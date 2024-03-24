Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение российского миномета, скриншот видео
Пограничники уничтожили замаскированный российский миномет на Бахмутском направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n193652-pogranichniki-unichtojili-zamaskirovannyy-rossiyskiy-minomet-na-bahmutskom-napravlenii-video.htmlРакурс
Українські прикордонники-мінометники бригади Гвардії наступу «Помста» прицільними ударами знищили ворожий міномет на Бахмутському напрямку.
.
Відповідне відео сьогодні, 24 березня, опубліковане у Telegram-каналі Держприкордонслужби.
Попередньо окупанти прикували його на ланцюг, щоб не «втік», ще й рядниною прикрили. Проте, як бачимо, продумали далеко не все, — вказано в описі відео.