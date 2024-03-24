Українські прикордонники-мінометники бригади Гвардії наступу «Помста» прицільними ударами знищили ворожий міномет на Бахмутському напрямку.

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Відповідне відео сьогодні, 24 березня, опубліковане у Telegram-каналі Держприкордонслужби.

Попередньо окупанти прикували його на ланцюг, щоб не «втік», ще й рядниною прикрили. Проте, як бачимо, продумали далеко не все, — вказано в описі відео.