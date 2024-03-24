Ракетный удар по узлу связи россиян в Севастополе – появились фото из космоса

https://racurs.ua/n193667-raketnyy-udar-po-uzlu-svyazi-rossiyan-v-sevastopole-poyavilis-foto-iz-kosmosa.html

Ракурс

Супутникові знімки наслідків ракетного удару по вузлу зв’язку Чорноморського флоту рф у Севастополі.

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Супутник Planet Labs зафіксував, що внаслідок ракетних ударів ЗСУ була уражена одна з будівель по вулиці Рудневій у місті Севастополь, повідомляє «Радіо Свобода».

Порівнюючи супутникові знімки цієї місцевості за 21 та 24 березня видно, що після ракетного удару провалився дах будівлі. Поряд з будівлею також видно автомобілі пожежних служб.

Генштаб ЗСУ 24 березня підтвердив успішний удар по військових обʼєктах росіян у Севастополі. Уражені декілька обʼєктів інфраструктури Чорноморського флоту, центр звʼязку, а також великі десантні кораблі «Ямал» і «Азов».