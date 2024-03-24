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Ракетний удар по вузлу зв’язку росіян у Севастополі - з'явилися фото з космосу

Ракетний удар по вузлу зв’язку росіян у Севастополі — з’явилися фото з космосу

24 бер 2024, 18:31
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Супутникові знімки наслідків ракетного удару по вузлу зв’язку Чорноморського флоту рф у Севастополі.


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Супутник Planet Labs зафіксував, що внаслідок ракетних ударів ЗСУ була уражена одна з будівель по вулиці Рудневій у місті Севастополь, повідомляє «Радіо Свобода».

Порівнюючи супутникові знімки цієї місцевості за 21 та 24 березня видно, що після ракетного удару провалився дах будівлі. Поряд з будівлею також видно автомобілі пожежних служб.

Генштаб ЗСУ 24 березня підтвердив успішний удар по військових обʼєктах росіян у Севастополі. Уражені декілька обʼєктів інфраструктури Чорноморського флоту, центр звʼязку, а також великі десантні кораблі «Ямал» і «Азов».

Джерело: Ракурс


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