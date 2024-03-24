Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Появились спутниковые фото с последствиями ракетных ударов по бухте Севастополя

Появились спутниковые фото с последствиями ракетных ударов по бухте Севастополя

24 мар 2024, 22:20
999

З’явились перші супутникові знімки із результатами ракетних ударів по російських великих десантних кораблях у бухті тимчасово окупованого Севастополя.


.

Їх оприлюднив OSINT-аналітик Тайлер Роговей.

На фото можна побачити два влучання: у пірс біля одного корабля, та у сухий док біля другого. На самих кораблях видимих пошкоджень побачити наразі неможливо.

Один з кораблів відбуксовують в сухий док, тож, ймовірно якісь пошкодження він отримав. Додатково від корабля розповсюджується пляма, що може свідчити про витік паливно-мастильних матеріалів.

Раніше у мережі опублікували супутникові фото з наслідками удару по вузлу зв’язку в Севастополі.

На них видно, що в будівлі провалився дах, біля будівлі багато пожежної техніки.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров