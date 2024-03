З’явились супутникові фото з наслідками ракетних ударів по бухті Севастополя

З’явились перші супутникові знімки із результатами ракетних ударів по російських великих десантних кораблях у бухті тимчасово окупованого Севастополя.

Їх оприлюднив OSINT-аналітик Тайлер Роговей.

На фото можна побачити два влучання: у пірс біля одного корабля, та у сухий док біля другого. На самих кораблях видимих пошкоджень побачити наразі неможливо.

Today’s imagery of Sevastopol: This dock has what appears to be a scorch mark (or similar) on it that doesn’t blatantly appear in past images. It isn’t clear how badly the amphib next to it was damaged if at all. There doesn’t appear to be a major response underway. 1/X pic.twitter.com/pIz1TrHgLP