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Ракурс
З’явились супутникові фото з наслідками ракетних ударів по бухті Севастополя

З’явились супутникові фото з наслідками ракетних ударів по бухті Севастополя

24 бер 2024, 22:20
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З’явились перші супутникові знімки із результатами ракетних ударів по російських великих десантних кораблях у бухті тимчасово окупованого Севастополя.


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Їх оприлюднив OSINT-аналітик Тайлер Роговей.

На фото можна побачити два влучання: у пірс біля одного корабля, та у сухий док біля другого. На самих кораблях видимих пошкоджень побачити наразі неможливо.

Один з кораблів відбуксовують в сухий док, тож, ймовірно якісь пошкодження він отримав. Додатково від корабля розповсюджується пляма, що може свідчити про витік паливно-мастильних матеріалів.

Раніше у мережі опублікували супутникові фото з наслідками удару по вузлу зв’язку в Севастополі.

На них видно, що в будівлі провалився дах, біля будівлі багато пожежної техніки.

Джерело: Ракурс


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