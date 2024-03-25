СБУ назвала количество пораженных НПЗ в россии. Фото:

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Дрони СБУ активно атакують російські нафтопереробні заводи.

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Українська спецслужба регулярно влаштовує «бавовну» не лише на тимчасово окупованих територіях України, а й по всій території рф. Таким чином війна переноситься якомога ближче до Кремля. Про це повідомив прес-центр СБУ у довідці про роботу спецслужби за 2022−2024 роки.

З початку року українські безпілотники уразили 13 російських НПЗ. Ці підприємства пошкоджені й частково виведені з ладу. Внаслідок цього експорт російської нафти впав на третину.

У спецслужбі наголосили, що ці працюють на ворожий військово-промисловий комплекс і забезпечують армію пальним. Саме тому вони є військовими цілями для України.

Нагадаємо, Financial Times інформувало, що Вашингтон закликав Київ зупинити атаки на нафтову інфраструктуру росії. В офісі Зеленського відповіли, що ніхто після двох років повномасштабної війни не диктуватиме Україні умови цієї війни. На Банковій наголосили, що паливо є основним інструментом ведення війни, тому Україна руйнуватиме цю інфраструктуру країни-агресора.

Британська розвідка упевнена, що російська федерація не зможе захистити всі свої НПЗ через розмір і масштаб російської енергетики.