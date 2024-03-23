рф навряд чи зможе захистити всі НПЗ від ударів України. Фото:

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росія навряд чи зможе захистити всі нафтопереробні заводи від ударів України.

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За останній час українські спецслужби атакували безпілотниками 12 російських НПЗ. Зокрема, упродовж 15−16 березня були атаковані три великі нафтопереробні заводи в Самарській області. Деякі з цих найвіддаленіших об'єктів знаходяться приблизно за 900 км від України, що підкреслює зону дії атак українських БПЛА. Про це 23 березня повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

За інформацією британців, такі удари спричиняють фінансові втрати для Москви, впливаючи на внутрішній ринок палива. Недавні атаки призвели до виходу з ладу щонайменше 10% потужностей російських нафтопереробних заводів.

Ремонт обладнання на цих підприємствах займе деякий час, але через західні санкції це затягнеться.

Урядовці рф вже заявили, що можуть розгорнути системи ППО для захисту нафтопереробних заводів. Однак у Міноборони Великої Британії вважають, що окупанти не зможуть захистити всі свої НПЗ через розмір і масштаб російської енергетики.

Нагадаємо, видання Financial Times із посиланням на джерела писало, що влада США закликала Україну зупинити атаки на нафтову інфраструктуру росії.

Після цього на Банковій наголосили, що ніхто після двох років повномасштабної війни не диктуватиме Україні умови цієї війни. Оскільки паливо є основним інструментом ведення війни, то Україна руйнуватиме паливну інфраструктуру країни-агресора.