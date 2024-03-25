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Ювелирное попадание дроном в российский Т-80 показали бойцы 100-й бригады ТРО

Ювелирное попадание дроном в российский Т-80 показали бойцы 100 бригады ТРО — «оторвали голову» (ВИДЕО)

25 мар 2024, 19:02
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Бійці 100 обр «відірвали голову» ворожому Т-80.


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Аеророзвідники вирахували російський танк і оперативно передали його координати бійцям роти ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) VORON 100.

Оператор ударного FPV-дрона зумів поцілити у самісінький люк російської бронетехніки. Тож відразу відбулася детонація боєкомплекту, внаслідок чого башту танка відірвало й ефектно підкинуло догори на кілька десятків метрів.

Источник: Ракурс


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