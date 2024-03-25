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Ювелірне влучання дроном у російський Т-80 показали бійці 100 бригади ТРО
Ювелірне влучання дроном у російський Т-80 показали бійці 100 бригади ТРО — «відірвали голову» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n193699-uvelirne-vluchannya-dronom-u-rosiyskyy-t-80-pokazaly-biyci-100-oyi-brygady-tro-vidirvaly.htmlРакурс
Бійці 100 обр «відірвали голову» ворожому Т-80.
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Аеророзвідники вирахували російський танк і оперативно передали його координати бійцям роти ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) VORON 100.
Оператор ударного FPV-дрона зумів поцілити у самісінький люк російської бронетехніки. Тож відразу відбулася детонація боєкомплекту, внаслідок чого башту танка відірвало й ефектно підкинуло догори на кілька десятків метрів.