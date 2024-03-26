Разрушения в Белополье. Фото: Сумская ОВА

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Сумська область знову була під обстрілом з боку російських окупантів.

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Вночі 26 березня окупанти здійснили удар з повітря із застосування керованої авіабомби. Була атакована цивільна інфраструктура Білопілля. Про це Сумська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.

Був пошкоджений міський Центр дитячої та юнацької творчості та близько 20 приватних будинків. Виникла пожежа, але її оперативно ліквідували. Попередньо відомо, що люди не постраждали.

Нагадаємо, 22 березня російські загарбники здійснили 257 ударів по території Сумської області. Було пошкоджено 12 житлових будинків, три магазини, автомобілі та зруйнована цивільна інфраструктура.

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.