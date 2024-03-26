Украина получила от МВФ транш в размере 880 млн долл. Фото:

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Ракурс

Україна отримала від Міжнародного валютного фонду ще один транш.

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Києву перерахували 880 млн дол. Це був третій транш фінансової підтримки в межах програми розширеного фінансування EFF. Гроші від МВФ підуть на покриття пріоритетних бюджетних видатків та підтримку макрофінансової стабільності. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 26 березня повідомив у Telegram.

Україна продовжує успішно виконувати свої зобов’язання перед партнерами. Уже готуємося до наступного перегляду програми. Вдячні МВФ за підтримку та співпрацю! — додав Шмигаль.

Як відомо, угода України про EFF з доступом у розмірі 15,6 млрд дол. була схвалена 31 березня 2023 року. Україна отримала політичні зобов’язання від партнерів щодо надання 122 млрд дол. до 2027 року. Очікувалося, що у 2024 році Київ отримає 5,4 млрд дол. від МВФ.

Нагадаємо, 20 березня Міністерство економіки опублікувало план України для Ukraine Facility, виконання якого принесе понад 50 млрд євро фінансової допомоги від Євросоюзу. Перший транш у 4,5 млрд євро Україна вже отримала, ще 1,5 млрд євро отримає у квітні. Подальше фінансування залежатиме від виконання затвердженого плану.