В Херсоне сократят продолжительность комендантского часа

Продолжительность комендантского часа в Херсоне сократят

https://racurs.ua/n193758-v-hersone-sokratyat-prodoljitelnost-komendantskogo-chasa.html

Ракурс

У Херсонській міській територіальній громаді з 1 квітня буде скорочена тривалість комендантської години. Відповідний наказ вже підписаний.

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Про це сьогодні, 27 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Таким чином, з 1 квітня 2024 року комендантська година діятиме з 21.00 до 05.00 щодня.

Нагадую, що під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, а також переміщатись транспортом або пішки, — наголосив Мрочко. — Якщо у заборонений час людина перебуває на вулиці, комендантський патруль має право затримати її та перевірити наявність документів, встановити причину порушення комендантської години.

До цього комендантська година у Херсоні тривала з 20.00 до 06.00.

Раніше, 22 березня, на засіданні Ради оборони області було ухвалене рішення скоротити тривалість комендантської години по всій території Херсонської області — 1 квітня 2024 року вона триватиме 21.00 до 05.00. Зазначалося, що це рішення пов’язане зі збільшенням світлового дня.