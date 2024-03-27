У Херсоні скоротять тривалість комендантської години

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Тривалість комендантської години у Херсоні скоротять
У Херсоні скоротять тривалість комендантської годиниhttps://racurs.ua/ua/n193758-u-hersoni-skorotyat-tryvalist-komendantskoyi-godyny.htmlРакурс
У Херсонській міській територіальній громаді з 1 квітня буде скорочена тривалість комендантської години. Відповідний наказ вже підписаний.
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Про це сьогодні, 27 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Таким чином, з 1 квітня 2024 року комендантська година діятиме з 21.00 до 05.00 щодня.
Нагадую, що під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, а також переміщатись транспортом або пішки, — наголосив Мрочко. — Якщо у заборонений час людина перебуває на вулиці, комендантський патруль має право затримати її та перевірити наявність документів, встановити причину порушення комендантської години.
До цього комендантська година у Херсоні тривала з 20.00 до 06.00.
Раніше, 22 березня, на засіданні Ради оборони області було ухвалене рішення скоротити тривалість комендантської години по всій території Херсонської області — 1 квітня 2024 року вона триватиме 21.00 до 05.00. Зазначалося, що це рішення пов’язане зі збільшенням світлового дня.