Украинские морпехи уничтожили КСП россиян. Фото:

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Морська піхота України продовжує завдавати російським загарбникам болючих втрат на фронті.

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Зокрема, аеророзвідка першого окремого батальйону морської піхоти виявила розташування та підтвердила факт ворожого контрольного спостережного пункту на тимчасово окупованій території Лівобережжя України. Про це Військово-морські сили Збройних сил України 27 березня повідомили в Telegram.

На кадрах, які опублікували військові видно, що ворожа піхота перебувала у двоповерховій будівлі в одному з окупованих населених пунктів. Об'єкт був захищеним — автоматники охороняли в’їзд на територію, пропускали лише транспорт з росіянами.

По ворожій цілі було завдано потужного удару, будівля із загарбниками всередині була знищена вщент.

Народний депутат Юрій Мисягін у Telegram повідомив, що командний пункт було знищено двома авіабомбами JDAM/AASM.

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку українські військові знищили дві російські 2С9 «Нона-С», які планували відкрити вогонь по позиціях Сил оборони. Підрозділ аеророзвідки LUFTWAFFE виявив окупантів та навів ракету GLSDB.