На фронте за сутки - 60 столкновений, рф продвинулась вблизи Авдеевки и юго-западнее Донецка

Російські війська здійснили підтверджені просування поблизу Авдіївки та на південний захід від Донецька 27 березня.

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Про це повідомив у звіті Інститут дослідження війни.

За минулу добу між ЗСУ та окупантами відбулося 60 бойових зіткнень, йдеться у повідомленні Генштабу.

На Лиманському напрямку наші підрозділи відбили п’ять атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили чотири атаки ворога в районі населених пунктів Іванівське, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисники відбили 14 атак в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, де противник, за підтримки авіації, 27 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, чотири рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області, Роботиного Запорізької області.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по двох районах зосередження особового складу, одному засобу протиповітряної оборони, одній станції РЕБ, трьох пунктах управління БпЛА та ще одному важливому об'єкту противника.

Окупанти намагаються активізуватися на Сіверському напрямку. Навіть «анонсували початок наступу». По факту, вони не припиняли дій у напрямку Сіверська з листопада 2022 року, повідомляє український воєнний кореспондент Богдан Мирошников.

Очевидно, що вони планують вийти на рубіж Виїмка-Переїзне, Верхньокамʼянське-Білогорівка з подальшим форсуванням Сіверського Донця та охоплення міста з трьох боків. Це на папері. І це там вже понад 1,5 роки.

Наразі їх основне угрупування зайняте у районі західного флангу Бахмута у напрямку на Часів Яр та на річку Жеребець східніше Тернів та Ямполівки.

Тобто їм потрібні резерви. Які наразі вони можуть тільки зняти з інших ділянок.

Знімати з Купʼянського вже «не альо», адже вже познімали звідти достатньо, щоб захистити Тьоткіно.

Тому їм все ж доведеться робити подальший вибір, де сконцентруватися.

Напрошується зняття резервів з Авдіївки та Марʼїнки, але вони ще недостатньо там «сходили до Кобзона» під Красногорівкою та на річці Дурна.

Тому будемо дивитися. Наші воїни у будь-якому випадку готові до будь-якого розвитку подій. Кожне пересування окупантів видно, — зазначає Мирошников.