Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Берлин расширяет существующие и строит новые контейнерные городки для беженцев

Берлин расширяет существующие и строит новые контейнерные городки для беженцев

28 мар 2024, 09:11
999

Столиця Німеччини Берлін готується приймати більше біженців. Сенат Берліна продовжив термін використання колишнього аеропорту Тегель як центру для розміщення біженців до кінця 2025 року.


.

Крім того, там облаштують ще 1 тис. додаткових місць для шукачів захисту. Зараз у центрі проживає приблизно 5,4 тис. осіб, переважна більшість із яких — з України.

Також місто вирішило побудувати нові контейнерні містечка для розміщення біженців. До 2026 року має з’явитися близько 6 тис. місць на 16 локаціях, пише rbb24.

Контейнерні містечка збудують у дев’яти районах міста. Найменший об'єкт розрахований на 150 місць, найбільший — на 620. В одних випадках планується будівництво гуртожитків зі спільною кухнею та санвузлами, в інших — мініквартир з невеликою кухнею та санвузлом на дві кімнати.

Фото – Дарка Горова/Амаль Україна

За словами сенатора з соціальних питань Кансела Кізілтепе, так звана «Програма житлових контейнерів 2.0» є нагальною потребою для розміщення біженців протягом найближчих років. Вона допоможе зменшити кількість людей, які перебувають у тимчасових притулках.

Проєкт окупиться, якщо житло використовуватимуть не менше трьох років. Однак вже відомо, що частину будівель за потреби експлуатуватимуть щонайменше до 2030 року.

Фото – Дарка Горова/Амаль Україна

Частина членів Сенату вважає, що контейнерні містечка — краще для інтеграції, ніж масове житло, як, наприклад, у Тегелі. Але для цього потрібно розбудовувати інфраструктуру поруч та збільшувати кількість місць у школах і дитсадках.

Бургомістр Ліхтенбергу Мартін Шефер заявив, що всі чотири заплановані місця в його районі не підходять для розміщення біженців. Там не вистачає місць у школах і дитячих садках, соціальних та інтеграційних послуг, а також недостатньо медичного обслуговування.

Шефер закликав до справедливого розподілу біженців усім містом, а не до «одностороннього навантаження, зокрема, на східну частину».

У районному управлінні Райнікендорфа здивувані планами Сенату. Лише з преси керівництво дізналося, що в районі планують побудувати два нових контейнерних майданчики. В адміністрації пояснили, що Райнікендорф вже і так є серед лідерів з розміщення біженців у Берліні. Там наголошують, що соціальна інфраструктура району перевантажена, тож інтеграція не може бути успішною.

«Ракурс» писав, що 12 березня спалахнула масштабна пожежа у центрі розміщення біженців у Тегелі. Спальна зала площею 1 тис. кв м згоріла вщент. Жертв вдалося уникнути, однак 300 людей, які там жили, втратили все майно.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров