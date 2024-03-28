Берлін розширює наявні та будує нові контейнерні містечка для біженців, фото – Дарка Горова/Амаль Україна

https://racurs.ua/ua/n193778-berlin-rozshyruie-nayavni-ta-buduie-novi-konteynerni-mistechka-dlya-bijenciv.html

Ракурс

Столиця Німеччини Берлін готується приймати більше біженців. Сенат Берліна продовжив термін використання колишнього аеропорту Тегель як центру для розміщення біженців до кінця 2025 року.

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Крім того, там облаштують ще 1 тис. додаткових місць для шукачів захисту. Зараз у центрі проживає приблизно 5,4 тис. осіб, переважна більшість із яких — з України.

Також місто вирішило побудувати нові контейнерні містечка для розміщення біженців. До 2026 року має з’явитися близько 6 тис. місць на 16 локаціях, пише rbb24.

Контейнерні містечка збудують у дев’яти районах міста. Найменший об'єкт розрахований на 150 місць, найбільший — на 620. В одних випадках планується будівництво гуртожитків зі спільною кухнею та санвузлами, в інших — мініквартир з невеликою кухнею та санвузлом на дві кімнати.

За словами сенатора з соціальних питань Кансела Кізілтепе, так звана «Програма житлових контейнерів 2.0» є нагальною потребою для розміщення біженців протягом найближчих років. Вона допоможе зменшити кількість людей, які перебувають у тимчасових притулках.

Проєкт окупиться, якщо житло використовуватимуть не менше трьох років. Однак вже відомо, що частину будівель за потреби експлуатуватимуть щонайменше до 2030 року.

Частина членів Сенату вважає, що контейнерні містечка — краще для інтеграції, ніж масове житло, як, наприклад, у Тегелі. Але для цього потрібно розбудовувати інфраструктуру поруч та збільшувати кількість місць у школах і дитсадках.

Бургомістр Ліхтенбергу Мартін Шефер заявив, що всі чотири заплановані місця в його районі не підходять для розміщення біженців. Там не вистачає місць у школах і дитячих садках, соціальних та інтеграційних послуг, а також недостатньо медичного обслуговування.

Шефер закликав до справедливого розподілу біженців усім містом, а не до «одностороннього навантаження, зокрема, на східну частину».

У районному управлінні Райнікендорфа здивувані планами Сенату. Лише з преси керівництво дізналося, що в районі планують побудувати два нових контейнерних майданчики. В адміністрації пояснили, що Райнікендорф вже і так є серед лідерів з розміщення біженців у Берліні. Там наголошують, що соціальна інфраструктура району перевантажена, тож інтеграція не може бути успішною.

«Ракурс» писав, що 12 березня спалахнула масштабна пожежа у центрі розміщення біженців у Тегелі. Спальна зала площею 1 тис. кв м згоріла вщент. Жертв вдалося уникнути, однак 300 людей, які там жили, втратили все майно.