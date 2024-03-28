Поезд Прага — Чоп совершил свой первый рейс

https://racurs.ua/n193785-poezd-praga-chop-sovershil-svoy-pervyy-reys.html

Ракурс

З 28 березня розпочав курсування новий міжнародний рейс між Прагою та Чопом, який поєднує зручним нічним сполученням столицю Чехії, словацький Кошице та український Чоп.

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Останній вже став повноцінним хабом у сполученні Україна — ЄС, повідомляє «Укрзалізниця».

Спеціально під запуск нового міжнародного сполучення Укрзалізниця призначила і новий внутрішній денний поїзд № 345/346 Чернівці — Чоп — Ужгород, розклад руху якого підлаштований для комфортної пересадки буковинських та закарпатських пасажирів.

Вартість квитків до/з Праги залежить від дня поїздки й у середньому становить близько 1060 грн за сидяче місце або 1700 грн за спальне місце. Придбати їх можна на сайті перевізника RegioJet. У чеському поїзді доступні жіночі купе, асортимент страв та напоїв з бортового меню, зокрема сніданки.

Запуск сполучення реалізовано у співпраці з чеським приватним перевізником RegioJet, який також є оператором поїзда Прага — Перемишль, що забезпечує пересадки на поїзди до України через станцію Перемишль.

Час поїздки між Прагою і Чопом складатиме близько 13 годин, відправлення з Праги щодня о 21:52, прибуття до Чопа о 10:35. У зворотному напрямку відправлення з Чопа щодня о 17:35, прибуття до Праги о 05:57.

Прикордонний та митний контроль на українській стороні здійснюватиметься в міжнародному терміналі залізничного вокзалу станції Чоп, на словацькій стороні — у вагонах поїздів під час стоянки поїзда на прикордонній станції Чієрна-над-Тісоу, при цьому пасажирам не потрібно виходити з вагонів.