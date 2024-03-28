Последствия российских обстрелов Херсона, фото: Херсонская ОВА

https://racurs.ua/n193802-rashisty-obstrelyali-taksi-v-hersone-pogib-voditel-foto.html

Ракурс

У Херсоні російські окупанти обстріляли таксі.

.

Про це сьогодні, 28 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

В результаті обстрілу: