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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Херсона, фото: Херсонська ОВА

Рашисти обстріляли таксі у Херсоні, загинув водій (ФОТО)

28 бер 2024, 18:35
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У Херсоні російські окупанти обстріляли таксі.


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Про це сьогодні, 28 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

В результаті обстрілу:

  • від отриманих поранень на місці загинув водій автомобіля;
  • двоє пасажирів — 36-річний чоловік та 39-річна жінка — поранені. Їх доставили до лікарні, де надають медичну допомогу.

Наслідки російського обстрілу Херсона, фото: Херсонська ОВА

Джерело: Ракурс


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