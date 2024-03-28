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Наслідки російського обстрілу Херсона, фото: Херсонська ОВА
Рашисти обстріляли таксі у Херсоні, загинув водій (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n193802-rashysty-obstrilyaly-taksi-u-hersoni-zagynuv-vodiy-foto.htmlРакурс
У Херсоні російські окупанти обстріляли таксі.
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Про це сьогодні, 28 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
В результаті обстрілу:
- від отриманих поранень на місці загинув водій автомобіля;
- двоє пасажирів — 36-річний чоловік та 39-річна жінка — поранені. Їх доставили до лікарні, де надають медичну допомогу.