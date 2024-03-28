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В Украине за два года значительно возросло количество пропавших без вести, инфографика: Андрей Небитов

Число пропавших без вести за время полномасштабной войны назвали в полиции

28 мар 2024, 21:14
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В Україні з початком російського вторгнення кількість зниклих безвісти зросла в чотири рази.


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Про це сьогодні, 28 березня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив заступник Голови Національної поліції — начальник кримінальної поліції у Київській області Андрій Нєбитов.

Війна змінила масштаби розшукової роботи. До війни за всі роки незалежності зниклими безвісти вважалися 12 292 особи, — наголосив він. — На сьогодні нерозшуканими залишаються 50 150 осіб.

Нєбитов наголосив, що непередбачувана ситуація на лінії фронту, масовані атаки на мирні міста, міграція людей і тимчасова окупацію територій ускладнюють здійснення збору інформації, верифікації даних та реалізації пошукових заходів.

Навантаження на карний розшук збільшилось, проте оперативники працюють на максимумі та продовжують боротись за кожну людську долю, — додав він. — Тому для нас так важливі перспективи розвитку розшукової роботи: нові алгоритми дій, міжнародне партнерство, оновлене законодавство та залучення сучасних технологій.

В Україні за два роки значно зросла кількість зниклих безвісти, інфографіка: Андрій Нєбитов

Источник: Ракурс


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