Кількість зниклих безвісти за час повномасштабної війни назвали у поліції

В Україні за два роки значно зросла кількість зниклих безвісти, інфографіка: Андрій Нєбитов

https://racurs.ua/ua/n193807-kilkist-znyklyh-bezvisty-za-chas-povnomasshtabnoyi-viyny-nazvaly-u-policiyi.html

Ракурс

В Україні з початком російського вторгнення кількість зниклих безвісти зросла в чотири рази.

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Про це сьогодні, 28 березня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив заступник Голови Національної поліції — начальник кримінальної поліції у Київській області Андрій Нєбитов.

Війна змінила масштаби розшукової роботи. До війни за всі роки незалежності зниклими безвісти вважалися 12 292 особи, — наголосив він. — На сьогодні нерозшуканими залишаються 50 150 осіб.

Нєбитов наголосив, що непередбачувана ситуація на лінії фронту, масовані атаки на мирні міста, міграція людей і тимчасова окупацію територій ускладнюють здійснення збору інформації, верифікації даних та реалізації пошукових заходів.