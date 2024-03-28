Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Черном море на боевом дежурстве снова находится российский подводный ракетоноситель, фото: Силы обороны юга Украины

Рашисты вывели в море подлодку с «Калибрами»

28 мар 2024, 22:30
999

Російські загарбники після тижневої паузи вивели у Чорне море підводний ракетоносій, спорядження якого становить до чотирьох крилатих ракет типу «Калібр».


.

Про це сьогодні, 28 березня, ввечері повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

Рівень ракетної небезпеки дуже високий! — наголошують у Силах оборони. — Будьте уважні до сигналів повітряних тривог. Оперативно переходьте в укриття, не нехтуйте власною безпекою!

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров