Рашисты вывели в море подлодку с «Калибрами»

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Російські загарбники після тижневої паузи вивели у Чорне море підводний ракетоносій, спорядження якого становить до чотирьох крилатих ракет типу «Калібр».
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Про це сьогодні, 28 березня, ввечері повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.
Рівень ракетної небезпеки дуже високий! — наголошують у Силах оборони. — Будьте уважні до сигналів повітряних тривог. Оперативно переходьте в укриття, не нехтуйте власною безпекою!
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