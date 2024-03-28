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У Чорному морі на бойовому чергуванні знову перебуває російський підводний ракетоносій, фото: Сили оборони півдня України
Рашисти вивели у море підводний човен з «Калібрами»https://racurs.ua/ua/n193810-rashysty-vyvely-u-more-pidvodnyy-choven-z-kalibramy.htmlРакурс
Російські загарбники після тижневої паузи вивели у Чорне море підводний ракетоносій, спорядження якого становить до чотирьох крилатих ракет типу «Калібр».
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Про це сьогодні, 28 березня, ввечері повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.
Рівень ракетної небезпеки дуже високий! — наголошують у Силах оборони. — Будьте уважні до сигналів повітряних тривог. Оперативно переходьте в укриття, не нехтуйте власною безпекою!
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