Рашисти вивели у море підводний човен з «Калібрами»

У Чорному морі на бойовому чергуванні знову перебуває російський підводний ракетоносій, фото: Сили оборони півдня України

https://racurs.ua/ua/n193810-rashysty-vyvely-u-more-pidvodnyy-choven-z-kalibramy.html

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Російські загарбники після тижневої паузи вивели у Чорне море підводний ракетоносій, спорядження якого становить до чотирьох крилатих ракет типу «Калібр».

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Про це сьогодні, 28 березня, ввечері повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.