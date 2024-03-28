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Ракурс
У Чорному морі на бойовому чергуванні знову перебуває російський підводний ракетоносій, фото: Сили оборони півдня України

Рашисти вивели у море підводний човен з «Калібрами»

28 бер 2024, 22:30
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Російські загарбники після тижневої паузи вивели у Чорне море підводний ракетоносій, спорядження якого становить до чотирьох крилатих ракет типу «Калібр».


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Про це сьогодні, 28 березня, ввечері повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

Рівень ракетної небезпеки дуже високий! — наголошують у Силах оборони. — Будьте уважні до сигналів повітряних тривог. Оперативно переходьте в укриття, не нехтуйте власною безпекою!

Джерело: Ракурс


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