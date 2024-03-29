500 тыс. не нужно мобилизовать, эта цифра уменьшена, — Сырский

https://racurs.ua/n193818-500-tys-ne-nujno-mobilizovat-eta-cifra-umenshena-syrskiy.html

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про кількісні потреби мобілізації.

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Цифра 500 тис. відкоригована в бік зменшення, — розповів Сирський у розмові з «Укрінформом».

Це сталося після «перегляду внутрішніх ресурсів та уточнення бойового складу Збройних сил».

Ми очікуємо, що у нас буде достатньо людей, здатних захищати Батьківщину. Йдеться не лише про мобілізованих, але й про добровольців. Треба зважати на те, що люди — не роботи. Вони виснажуються, фізично й психологічно, особливо в умовах бойових дій. Наприклад, ті люди, які прийшли до ТЦК у лютому 2022 року, потребують відпочинку та лікування. Достатньо згадати, що бойова 110-та бригада була задіяна на Авдіївському напрямку від початку повномасштабного вторгнення. Їм треба відновитися і відпочити, і це — об'єктивна необхідність. І таких частин чимало, — розповів головнокомандувач.

Він додав, що у ЗСУ переглядають чисельність певних частин, які не беруть участі у бойових діях, на підставі аудиту їхньої діяльності. Це дало нам змогу вивільнити тисячі військовослужбовців і спрямувати їх до бойових частин.

Але й при цьому необхідно утримуватися від крайнощів. У всіх арміях світу є особовий склад, який не бере участі у бойових діях, але забезпечує бойові підрозділи. Це не менш важлива частина роботи", — розповів Сирський.

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