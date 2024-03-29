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500 тис. не треба мобілізувати, ця цифра зменшена, – Сирський
500 тис. не треба мобілізувати, ця цифра зменшена, — Сирськийhttps://racurs.ua/ua/n193818-500-tys-ne-treba-mobilizuvaty-cya-cyfra-zmenshena-syrskyy.htmlРакурс
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про кількісні потреби мобілізації.
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Цифра 500 тис. відкоригована в бік зменшення, — розповів Сирський у розмові з «Укрінформом».
Це сталося після «перегляду внутрішніх ресурсів та уточнення бойового складу Збройних сил».
Ми очікуємо, що у нас буде достатньо людей, здатних захищати Батьківщину. Йдеться не лише про мобілізованих, але й про добровольців. Треба зважати на те, що люди — не роботи. Вони виснажуються, фізично й психологічно, особливо в умовах бойових дій. Наприклад, ті люди, які прийшли до ТЦК у лютому 2022 року, потребують відпочинку та лікування. Достатньо згадати, що бойова 110-та бригада була задіяна на Авдіївському напрямку від початку повномасштабного вторгнення. Їм треба відновитися і відпочити, і це — об'єктивна необхідність. І таких частин чимало, — розповів головнокомандувач.
Він додав, що у ЗСУ переглядають чисельність певних частин, які не беруть участі у бойових діях, на підставі аудиту їхньої діяльності. Це дало нам змогу вивільнити тисячі військовослужбовців і спрямувати їх до бойових частин.
Але й при цьому необхідно утримуватися від крайнощів. У всіх арміях світу є особовий склад, який не бере участі у бойових діях, але забезпечує бойові підрозділи. Це не менш важлива частина роботи", — розповів Сирський.
Інші головні тези з інтерв’ю:
- Кількість повернутих нами позицій перевищує кількість втрачених;
- Ще кілька днів тому перевага ворога по випущених боєприпасах була 6:1;
- Ми відвели свої сили з Авдіївки, тому що ворог мав суттєву перевагу у штурмових підрозділах. На жаль, у ході цих боїв 25 українських військовослужбовців потрапили у російський полон;
- Наша мета — виснажити противника та підготувати резерви для проведення наступу.