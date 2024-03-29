Петиция об ограничении работы онлайн-казино прошла модерацию и размещена на сайте Офиса президента

https://racurs.ua/n193824-peticiya-ob-ogranichenii-raboty-onlayn-kazino-proshla-moderaciu-i-razmeschena-na-sayte-ofisa.html

Ракурс

Петиція про обмеження роботи онлайн казино пройшла модерацію і вже розміщена на сайті Офісу президента.

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Для багатьох військових азартні ігри стають єдиним способом справитись зі стресом. Непоодинокі випадки, коли ігрозалежні військовослужбовці витрачають на ігри все своє грошове забезпечення, цим заводячи себе та свої сім’ї в «боргову яму», або ж здають в ломбарди дрони та тепловізори, — писав раніше автор петиції, військовий Павло Петриченко.

У 2023 році українці щодня витрачали в онлайн-казино близько 400 млн грн — це понад 12 млрд грн на місяць.

Такі дані наводить «Економічна правда» з посиланням на НБУ. Водночас у соцмережах триває дискусія щодо реклами онлайн-казино, яка вже набула масового характеру. Тему популярності азартних ігор, зокрема серед військових, підняв військовослужбовець Павло Петриченко.

Зважаючи на постійну рекламу казино на каналах-мільйонниках, можна тільки здогадуватися про розміри рекламних бюджетів таких компаній. Телеграм-канал «Новинач» розповів ҐРУНТу, що «слоти» періодично намагаються придбати у них рекламу, пропонуючи подвоїти звичайний тариф та забрати усі рекламні місця.

Обов’язковою умовою співпраці рекламодавці вказують реплай із текстом «Адміністрація каналу особисто рекомендує цю перевірену тємку».

Цікаво, що має статись щоб помітили епідемію ігроманії в українському суспільстві та особливо в ЗСУ

Яку спричинили довбойби, які запустили безконтрольний ринок онлайн-казино — Павло Петриченко (@vkrainets) March 27, 2024

«Мемарня» розповіла, що їхньому каналу пропонували не просто прорекламувати казино, а й опублікувати історію про те, як компанія купує пікапи для ЗСУ.

Чому відмовились? Ми не любили офлайн/онлайн-казино ще задовго до того, як це стало проблемою серед військовослужбовців. Просто дратувала їхня агресивна масова реклама. А коли багато військових почали «крутити слоти», це стало додатковою причиною слати нах*й всіх, хто пропонує рекламувати фріспіни".

Стендап-комік і волонтер Василь Байдак прокоментував дискусію щодо азартних ігор так: