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Ракурс
Петиція про обмеження роботи онлайн-казино пройшла модерацію і розміщена на сайті Офісу президента

Петиція про обмеження роботи онлайн-казино пройшла модерацію і розміщена на сайті Офісу президента

29 бер 2024, 12:09
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Петиція про обмеження роботи онлайн казино пройшла модерацію і вже розміщена на сайті Офісу президента.


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Для багатьох військових азартні ігри стають єдиним способом справитись зі стресом. Непоодинокі випадки, коли ігрозалежні військовослужбовці витрачають на ігри все своє грошове забезпечення, цим заводячи себе та свої сім’ї в «боргову яму», або ж здають в ломбарди дрони та тепловізори, — писав раніше автор петиції, військовий Павло Петриченко.

У 2023 році українці щодня витрачали в онлайн-казино близько 400 млн грн — це понад 12 млрд грн на місяць.

Такі дані наводить «Економічна правда» з посиланням на НБУ. Водночас у соцмережах триває дискусія щодо реклами онлайн-казино, яка вже набула масового характеру. Тему популярності азартних ігор, зокрема серед військових, підняв військовослужбовець Павло Петриченко.

Зважаючи на постійну рекламу казино на каналах-мільйонниках, можна тільки здогадуватися про розміри рекламних бюджетів таких компаній. Телеграм-канал «Новинач» розповів ҐРУНТу, що «слоти» періодично намагаються придбати у них рекламу, пропонуючи подвоїти звичайний тариф та забрати усі рекламні місця.

Обов’язковою умовою співпраці рекламодавці вказують реплай із текстом «Адміністрація каналу особисто рекомендує цю перевірену тємку».

Гроші аж ніяк не є пріоритетом нашої діяльності. Нести сенси, створювати меми і допомогати війську — наш шлях. Намутити гривень на «лівій тємкє" і посприяти лудоманії серед українців — шлях моральних ублюдків, — коментує редакція „Новинача“.

„Мемарня“ розповіла, що їхньому каналу пропонували не просто прорекламувати казино, а й опублікувати історію про те, як компанія купує пікапи для ЗСУ.

Чому відмовились? Ми не любили офлайн/онлайн-казино ще задовго до того, як це стало проблемою серед військовослужбовців. Просто дратувала їхня агресивна масова реклама. А коли багато військових почали „крутити слоти“, це стало додатковою причиною слати нах*й всіх, хто пропонує рекламувати фріспіни».

Стендап-комік і волонтер Василь Байдак прокоментував дискусію щодо азартних ігор так:

ОНЛАЙН-КАЗИНО — ЦЕ З***А. Кожен, хто його рекламує, має розуміти відповідальність: його заробіток побудований на потенційному захворюванню іншої людини. Можливо, від неї потім відмовиться родина, бо вона винесе з дому золоті зуби бабусі. Звучить радикально? Коли у вас «згорить» товариш на цьому, ви взагалі інакше станете на це дивитись. Будь ласка, не рекламуйте цю з**у. Відмовляйтесь від неї.

Джерело: Ракурс


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