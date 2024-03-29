Петиція про обмеження роботи онлайн-казино пройшла модерацію і розміщена на сайті Офісу президента

https://racurs.ua/ua/n193824-petyciya-pro-obmejennya-roboty-onlayn-kazyno-proyshla-moderaciu-i-rozmischena-na-sayti-ofisu.html

Ракурс

Петиція про обмеження роботи онлайн казино пройшла модерацію і вже розміщена на сайті Офісу президента.

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Для багатьох військових азартні ігри стають єдиним способом справитись зі стресом. Непоодинокі випадки, коли ігрозалежні військовослужбовці витрачають на ігри все своє грошове забезпечення, цим заводячи себе та свої сім’ї в «боргову яму», або ж здають в ломбарди дрони та тепловізори, — писав раніше автор петиції, військовий Павло Петриченко.

У 2023 році українці щодня витрачали в онлайн-казино близько 400 млн грн — це понад 12 млрд грн на місяць.

Такі дані наводить «Економічна правда» з посиланням на НБУ. Водночас у соцмережах триває дискусія щодо реклами онлайн-казино, яка вже набула масового характеру. Тему популярності азартних ігор, зокрема серед військових, підняв військовослужбовець Павло Петриченко.

Зважаючи на постійну рекламу казино на каналах-мільйонниках, можна тільки здогадуватися про розміри рекламних бюджетів таких компаній. Телеграм-канал «Новинач» розповів ҐРУНТу, що «слоти» періодично намагаються придбати у них рекламу, пропонуючи подвоїти звичайний тариф та забрати усі рекламні місця.

Обов’язковою умовою співпраці рекламодавці вказують реплай із текстом «Адміністрація каналу особисто рекомендує цю перевірену тємку».

Гроші аж ніяк не є пріоритетом нашої діяльності. Нести сенси, створювати меми і допомогати війську — наш шлях. Намутити гривень на «лівій тємкє" і посприяти лудоманії серед українців — шлях моральних ублюдків, — коментує редакція „Новинача“.

Цікаво, що має статись щоб помітили епідемію ігроманії в українському суспільстві та особливо в ЗСУ

Яку спричинили довбойби, які запустили безконтрольний ринок онлайн-казино — Павло Петриченко (@vkrainets) March 27, 2024

„Мемарня“ розповіла, що їхньому каналу пропонували не просто прорекламувати казино, а й опублікувати історію про те, як компанія купує пікапи для ЗСУ.

Чому відмовились? Ми не любили офлайн/онлайн-казино ще задовго до того, як це стало проблемою серед військовослужбовців. Просто дратувала їхня агресивна масова реклама. А коли багато військових почали „крутити слоти“, це стало додатковою причиною слати нах*й всіх, хто пропонує рекламувати фріспіни».

Стендап-комік і волонтер Василь Байдак прокоментував дискусію щодо азартних ігор так: