В Одессе произошло аварийное отключение оборудования высоковольтной подстанции

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В Одесі об 11.40 сталося аварійне відключення обладнання на одній із високовольтних підстанцій.

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Тимчасово без світла залишилися жителі Хаджибейського та Київського районів, а також частина Одеського району області. Про це повідомляється у Telegram-каналі ДТЕК.

В ці хвилини ремонтні роботи тривають. Там, де це можливо, енергетики перезаживлять на резерв обʼєкти критичної інфраструктури та домівки, — зазначають у компанії.

До цього об 11.10 прес-служба ДТЕК повідомляла, що на Одещині споживачам вдалося повернути електроенергію після нічного російського обстрілу.

Ворог в ніч на сьогодні, 31 березня, атакував інфраструктуру Одещини. Через пошкодження енергетичного обʼєкту «Укренерго» було знеструмлено 170 тис. осель.

Енергетики працювали всю ніч, щоб перезаживити лінії та подати напругу в домівки людей, — зазначають у ДТЕК,

У компанії повідомляють, що впоратися з наслідками ударів по енергомережі допомагають сонячні та вітроелектростанції, а також зупинка електротранспорту в Одесі й закликають споживати електроенергію розумно.