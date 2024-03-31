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Ракурс
В Одесі сталося аварійне відключення обладнання високовольтної підстанції

В Одесі після повернення світла аварійно відключилася високовольтна підстанція — ДТЕК

31 бер 2024, 13:03
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В Одесі об 11.40 сталося аварійне відключення обладнання на одній із високовольтних підстанцій.


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Тимчасово без світла залишилися жителі Хаджибейського та Київського районів, а також частина Одеського району області. Про це повідомляється у Telegram-каналі ДТЕК.

В ці хвилини ремонтні роботи тривають. Там, де це можливо, енергетики перезаживлять на резерв обʼєкти критичної інфраструктури та домівки, — зазначають у компанії.

До цього об 11.10 прес-служба ДТЕК повідомляла, що на Одещині споживачам вдалося повернути електроенергію після нічного російського обстрілу.

Ворог в ніч на сьогодні, 31 березня, атакував інфраструктуру Одещини. Через пошкодження енергетичного обʼєкту «Укренерго» було знеструмлено 170 тис. осель.

Енергетики працювали всю ніч, щоб перезаживити лінії та подати напругу в домівки людей, — зазначають у ДТЕК,

У компанії повідомляють, що впоратися з наслідками ударів по енергомережі допомагають сонячні та вітроелектростанції, а також зупинка електротранспорту в Одесі й закликають споживати електроенергію розумно.

Джерело: Ракурс


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