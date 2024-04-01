россия сможет начать масштабное наступление только на одном направлении

https://racurs.ua/n193911-rossiya-smojet-nachat-masshtabnoe-nastuplenie-tolko-na-odnom-napravlenii.html

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Американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив у своєму черговому зведенні про події на фронті, що в ході ймовірного наступу російська армія зможе підтримувати наступальні дії не більше ніж на одному оперативному напрямку.

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Експерти ISW припускають, що таким напрямом може стати захід Донецької області, зокрема район міста Авдіївка, яке нещодавно перейшло під контроль російських військових.

Свідченням того, що основні зусилля армія рф може сконцентрувати саме там, Інститут вивчення війни називає невдалу атаку російських сил, яка відбулася 30 березня біля селища Тоненьке, розташованого біля Авдіївки.

Як сказано у зведенні, в цьому районі українські війська, зважаючи на все, зуміли відбити атаку цілого механізованого батальйону російських військ. З посиланням на військовослужбовців ЗСУ автори ISW пишуть, що 30 березня біля Тоненького армія рф направила в бій 36 танків та 12 БМП.

На геолокованих кадрах, опублікованих у неділю, видно велику кількість знищеної та пошкодженої російської бронетехніки та танків уздовж дороги, на північний захід від Тоненького, — повідомляє ISW. — Українські військовослужбовці кажуть, що під час атаки ЗСУ знищили 12 російських танків та вісім БМП; вони зазначають, що спроба фронтального наступу не призвела до прориву української оборонної лінії.

Цю атаку вібили бійці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади. Йдеться про московитський 6-й танковий полк 90-ї танкової дивізії.

Всього в російському наступі були задіяні 36 танків та 12 БМП противника, ймовірно, найбільша кількість бронетехніки, яку одночасно росіяни відправили на штурм після захоплення та окупації Авдіївки.

На думку експертів Інституту вивчення війни, масштаб атаки, здійсненої 30 березня, є суттєвим фактом, оскільки російські сили не вдавалися до подібних дій з початку наступу на Авдіївку в жовтні 2023 року.

Здатність України відбити атаку 30 березня, особливо біля Авдіївки, де українські війська були змушені швидко відступати […], — це позитивне свідчення того, що ЗСУ можуть захищатися від майбутніх масштабних російських наступальних дій та очікуваної наступальної операції влітку 2024 року, — вважають експерти.

Масштаб наступу російських сил під Авдіївкою говорить про те, що російське військове керівництво вважає пріоритетним саме цей напрямок, і саме тут може бути сконцентрований майбутній літній наступ, припускають автори зведення ISW.