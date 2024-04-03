Рашисты выдают коллаборантам туристические путевки в Дагестан и Осетию, фото: «Живое наследие»

https://racurs.ua/n193990-okkupanty-voznagrajdaut-kollaborantov-turputevkami-v-dagestan-cns.html

Ракурс

Російські загарбники створили на тимчасово окупованих територіях туристичну агенцію, яка буде займатись організацією турів до Осетії та Дагестану.

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Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що такі путівки отримуватимуть колаборанти, які найбільше вислужились перед окупантами. Видача путівок запланована на травні.