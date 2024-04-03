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Рашисты выдают коллаборантам туристические путевки в Дагестан и Осетию, фото: «Живое наследие»
Оккупанты вознаграждают коллаборантов турпутевками в Дагестан — ЦНСhttps://racurs.ua/n193990-okkupanty-voznagrajdaut-kollaborantov-turputevkami-v-dagestan-cns.htmlРакурс
Російські загарбники створили на тимчасово окупованих територіях туристичну агенцію, яка буде займатись організацією турів до Осетії та Дагестану.
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Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зазначається, що такі путівки отримуватимуть колаборанти, які найбільше вислужились перед окупантами. Видача путівок запланована на травні.
Знищивши туристичний кластер на захоплених землях, обмеживши вільне пересування місцевого населення, ворог мотивує зрадників турами до інших поневолених народів, — наголошують у ЦНС.