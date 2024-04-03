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Рашисти видають колаборантам туристичні путівки до Дагестану й Осетії, фото: «Живое наследие»
Окупанти винагороджують колаборантів турпутівками до Дагестану — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n193990-okupanty-vynagorodjuut-kolaborantiv-turputivkamy-do-dagestanu-cns.htmlРакурс
Російські загарбники створили на тимчасово окупованих територіях туристичну агенцію, яка буде займатись організацією турів до Осетії та Дагестану.
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Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зазначається, що такі путівки отримуватимуть колаборанти, які найбільше вислужились перед окупантами. Видача путівок запланована на травні.
Знищивши туристичний кластер на захоплених землях, обмеживши вільне пересування місцевого населення, ворог мотивує зрадників турами до інших поневолених народів, — наголошують у ЦНС.