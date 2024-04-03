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Ненастье обесточило сотни населенных пунктов в Украине, фото: ГСЧС
Более 370 населенных пунктов в семи областях обесточила непогода — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n193991-bolee-370-naselennyh-punktov-v-semi-oblastyah-obestochila-nepogoda-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні негода знеструмила 337 населених пунктів в семи областях.
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У Харкові діють графіки відключень, на Криворіжжі — обмеження для промисловості. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Знеструмлення сталися у таких областях:
- Дніпропетровській;
- Житомирській;
- Кіровоградській;
- Київській;
- Хмельницькій;
- Черкаській;
- Чернігівській областях.
Тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Також з інших причин станом на ранок сьогоднішнього дня знеструмлені 388 населених пунктів:
- через бойові дії — є знеструмлення в Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях;
- через технічні пошкодження — є знеструмлення в Запорізькій та Миколаївській областях.