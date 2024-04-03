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Ненастье обесточило сотни населенных пунктов в Украине, фото: ГСЧС

Более 370 населенных пунктов в семи областях обесточила непогода — Укрэнерго

3 апр 2024, 13:06
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В Україні негода знеструмила 337 населених пунктів в семи областях.


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У Харкові діють графіки відключень, на Криворіжжі — обмеження для промисловості. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Знеструмлення сталися у таких областях:

  • Дніпропетровській;
  • Житомирській;
  • Кіровоградській;
  • Київській;
  • Хмельницькій;
  • Черкаській;
  • Чернігівській областях.

Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Також з інших причин станом на ранок сьогоднішнього дня знеструмлені 388 населених пунктів:

  • через бойові дії — є знеструмлення в Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях;
  • через технічні пошкодження — є знеструмлення в Запорізькій та Миколаївській областях.

Источник: Ракурс


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