Негода знеструмила сотні населених пунктів в Україні, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n193991-ponad-370-naselenyh-punktiv-u-semy-oblastyah-znestrumyla-negoda-ukrenergo.html

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В Україні негода знеструмила 337 населених пунктів в семи областях.

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У Харкові діють графіки відключень, на Криворіжжі — обмеження для промисловості. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Знеструмлення сталися у таких областях:

Дніпропетровській;

Житомирській;

Кіровоградській;

Київській;

Хмельницькій;

Черкаській;

Чернігівській областях.

Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Також з інших причин станом на ранок сьогоднішнього дня знеструмлені 388 населених пунктів: