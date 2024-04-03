беларусь передала пропагандистские книги захваченным школам на ВОТ

беларусь передала пропагандистские книги захваченным школам на ВОТhttps://racurs.ua/n193994-belarus-peredala-propagandistskie-knigi-zahvachennym-shkolam-na-vot.htmlРакурс
Режим самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка продовжує допомагати росії проводити політику геноциду на тимчасово окупованих територіях України.
Про це сьогодні, 3 квітня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
«фонд алєксєя талая» передав книги на Херсонщину, — вказано в повідомленні. — Цей фонд названий в честь параолімпійця, який є маріонеткою алєксандра лукашенка — узурпатора білорусі. По факту фонд є кишеньковою прокладкою.
Зазначається, що більшість з цих книг є суто пропагандистськими й, звичайно, є частиною російської літератури.
Також учасники фонду пообіцяли допомогти окупантам з організацією «уроків про патріотизм»" тобто поділитись практиками мінських гауляйтерів зі знищення своєї нації, — зазначають у ЦНС і закликають повідомляти про пересування кремлівських посіпак до відповідного чат-боту.