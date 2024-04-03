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Ракурс
білорусь передала книги захопленим школам на ТОТ, фото: «Беларусь Новости»

білорусь передала пропагандистські книги захопленим школам на ТОТ

3 кві 2024, 14:29
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Режим самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка продовжує допомагати росії проводити політику геноциду на тимчасово окупованих територіях України.


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Про це сьогодні, 3 квітня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

«фонд алєксєя талая» передав книги на Херсонщину, — вказано в повідомленні. — Цей фонд названий в честь параолімпійця, який є маріонеткою алєксандра лукашенка — узурпатора білорусі. По факту фонд є кишеньковою прокладкою.

Зазначається, що більшість з цих книг є суто пропагандистськими й, звичайно, є частиною російської літератури.

Також учасники фонду пообіцяли допомогти окупантам з організацією «уроків про патріотизм»" тобто поділитись практиками мінських гауляйтерів зі знищення своєї нації, — зазначають у ЦНС і закликають повідомляти про пересування кремлівських посіпак до відповідного чат-боту.

Джерело: Ракурс


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