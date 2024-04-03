білорусь передала пропагандистські книги захопленим школам на ТОТ

білорусь передала книги захопленим школам на ТОТ, фото: «Беларусь Новости»

https://racurs.ua/ua/n193994-bilorus-peredala-propagandystski-knygy-zahoplenym-shkolam-na-tot.html

Ракурс

Режим самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка продовжує допомагати росії проводити політику геноциду на тимчасово окупованих територіях України.

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Про це сьогодні, 3 квітня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

«фонд алєксєя талая» передав книги на Херсонщину, — вказано в повідомленні. — Цей фонд названий в честь параолімпійця, який є маріонеткою алєксандра лукашенка — узурпатора білорусі. По факту фонд є кишеньковою прокладкою.

Зазначається, що більшість з цих книг є суто пропагандистськими й, звичайно, є частиною російської літератури.