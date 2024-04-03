САУ «Богдана», фото: Минобороны Украины

https://racurs.ua/n193995-ukraina-stroit-vosem-sau-bogdana-v-mesyac-the-new-york-times.html

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Збройна промисловість України щомісяця будує вісім самохідних артилерійських систем «Богдана», здатних стріляти снарядами 155-мм калібру НАТО.

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Про це повідомляє видання The New Tork Times з посиланням на власні джерела.

І хоча офіційні особи не повідомляють, скільки їх загалом вироблено, збільшення виробництва сигналізує про потенційний бум внутрішнього виробництва зброї в країні, — наголошує видання.

Зазначається, що на початку повномасштабного російського вторгнення Україна мала лише одну САУ «Богдана».

Однак ця єдина зброя, створена в Україні в 2018 році … виявилася настільки ефективною в перші дні війни, що її вантажівками возили на місця битв по всій країні, від північно-східного міста Харкова до південно-західного узбережжя Чорного моря та інших точок між ними, — зазначає видання.

The New York Times також ознайомилося з документами українського уряду, котрі свідчать, що лише за останній рік українські оборонні підприємства побудували втричі більше бронетехніки, ніж вони виготовляли до війни, і в чотири рази збільшили виробництво протитанкових ракет.

Джерело: The New Tork Times