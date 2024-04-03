Оккупанты ударили пятью ракетами по городу Селидово. Фото: ОВА

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Російські окупанти продовжують терор проти цивільного населення Донбасу.

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У середу, 3 квітня, загарбницька армія обстріляла місто Селидове п’ятьма ракетами. Попередньо відомо, що ворог бив зенітними ракетами С-300. Ворожий обстріл пошкодив сім адмінбудівель, 12 багатоповерхових та вісім приватних житлових будинків. Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Facebook.

За його словами, про постраждалих поки нічого невідомо. Зараз триває ліквідація наслідків обстрілів. Мешканці пошкоджених осель отримують необхідні будівельні матеріали. Також було надано необхідну гуманітарну допомогу.

Очільник області додав, що минулої ночі ворог скинув чотири авіаційні бомби на Миколаївку. Також триває евакуація людей з прифронтових населених пунктів — у Часовому Яру досі залишається 775 людей.

Нагадаємо, вранці 3 квітня російська армія спрямувала ракету по Краснопільській громаді Сумської області. Загинула одна особа, а двоє осіб дістали травми. На території громади було пошкоджено п’ять автомобілів, будівлю магазину та будинок культури.